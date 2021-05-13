Шведские биатлонисты рассказали, на что тратят призовые

Шведские биатлонисты Себастиан Самуэльссон и Ханна Эберг, получившие больше всех призовых из шведской команды, рассказали, как распоряжаются ими.
«Совершенно очевидно, что у вас будет больше возможностей с большим количеством денег, чтобы с пользой инвестировать в себя. Сейчас у меня дома появился электровелосипед, это весело. Я смотрю, что мне ещё нужно для моих инвестиций, и стараюсь использовать деньги, чтобы вкладывать в себя и в свои результаты. Мы говорили о высотных тренировках (зимние Олимпийские игры в Пекине будут проводиться на высоте 1700 метров). Понятно, что с большими деньгами у вас появляется больше возможностей делать хорошие вложения в себя», — сказал Самуэльссон.
«Коплю деньги и откладываю на будущее, у всех есть пенсия, о которой нужно думать. Я переехала до начала сезона, поэтому мне нужно приобрести мебель. Но в остальном не сказала бы, что я транжира», — приводит слова Эберг Expressen.
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