Лариса Куклина: весна у меня хорошо прошла. Жировая моя увеличилась

Российская биатлонистка Лариса Куклина в своём «инстаграме» рассказала о результатах антропометрии.

«Прошла антропометрию. Ну что я могу сказать? Весна у меня хорошо, по ходу, прошла. Жировая моя увеличилась. Теперь у меня не 8%, как было, а почти 12. Вы представляете? 12! Пока бежала до метро, конечно, не могла не зайти за кофе. Я как обычно: жира много, а я большой капучино себе взяла», — сказала Куклина.

В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Куклина заняла 38-е место. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежка Тириль Экхофф.



На прошедшем в Ханты-Мансийске чемпионате России Лариса завоевала золото в масс-старте и серебро в гонке преследования. К грядущему олимпийскому сезону 30-летняя Куклина будет готовиться в группе Михаила Шашилова. В эту группу также вошли Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова и Виктория Сливко.