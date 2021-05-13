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Объявлен окончательный состав сборной России по биатлону на сезон-2021/2022

Объявлен окончательный состав сборной России по биатлону на сезон-2021/2022
Биатлон / Кубок мира 0

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил окончательный состав на сезон-2021/2022, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

Состав сборной России. Мужчины
Группа Юрия Каминского: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили.

Группа Сергея Башкирова: Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семён Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин, Максим Цветков.

Женщины
Группа Михаила Шашилова: Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко.

Группа Евгения Куваева: Татьяна Акимова, Евгения Буртасова (Павлова), Наталья Гербулова, Ксения Довгая, Анастасия Егорова, Екатерина Носкова, Полина Плюснина, Ксения Шнейдер.

Мужская сборная России заняла четвёртое место в минувшем розыгрыше Кубка наций. Женская команда стала шестой и потеряла максимальную квоту.

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