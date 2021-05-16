Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Губерниев отреагировал на исключение из календаря Кубка мира по биатлону этапа в Беларуси

Губерниев отреагировал на исключение из календаря Кубка мира по биатлону этапа в Беларуси
Биатлон / Кубок мира 0

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев выразил сожаление в связи с исключением из календаря Кубка мира этапа в Раубичах (Беларусь).

Соревнования, которые должны были пройти с 3 по 6 марта 2022 года, перенесены в Контиолахти (Финляндия). Решение мотивировано текущей ситуацией в Беларуси.

«Жаль болельщиков биатлона в Республике Беларусь!!! Там очень любят биатлон, отличная сборная и комплекс Раубичи классный!!! Кроме того, в Белоруссию могли приехать и российские болельщики!!!» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».

Финский этап Кубка мира должен был открывать сезон, но после исключения из календаря стартов в Беларуси два первых этапа соревнований вместо одного примет Эстерсунд (Швеция).

Этап Кубка мира по биатлону в Беларуси исключён из календаря на сезон-2021/2022
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021