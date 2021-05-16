Касперович: Логинов не нашёл понимания с Каминским во взглядах на подготовку

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, высказался о перспективах работы своего подопечного в группе подготовки Сергея Башкирова.

«Я всегда выступал за то, чтобы команда была единой, но сейчас нужно было учитывать, что Александр не нашёл понимания с Каминским в плане взглядов на подготовку. В итоге возглавить группу было предложено Сергею Башкирову. Сергей — грамотный специалист, я его очень хорошо знаю, доверяю ему, но инициатива пригласить его принадлежит не мне, предложение ему поступило от Союза биатлонистов России.

Планы тренировок Саше будет составлять Башкиров, я, если возникнет необходимость, могу посоветовать их скорректировать. Буду консультировать», — цитирует Касперовича ТАСС.

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