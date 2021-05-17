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Кристина Резцова начала тренировочный сбор в Приэльбрусье. В феврале она родила дочь

Кристина Резцова начала тренировочный сбор в Приэльбрусье. В феврале она родила дочь
Биатлон / Кубок мира 0

25-летняя российская биатлонистка Кристина Резцова начала тренировочный сбор в Приэльбрусье. Об этом дочь трёхкратной олимпийской чемпионки по биатлону и лыжам Анфисы Резцовой сообщила в «Инстаграме», выложив соответствующие снимки.

Публикация доступна в «инстаграме» Кристины Резцовой.

«В горы приехали, осталось научиться позировать. Насчёт видов я просто промолчу», — написала Резцова в описании к посту.

Кристина Резцова пропустила сезон-2020/2021 по причине беременности. 5 февраля 2021 года она родила дочь Александру. Резцова является двукратной чемпионкой Европы 2020 года: в смешанной эстафете и в гонке преследования.

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