Бабиков показал фото со сбора

Российский биатлонист Антон Бабиков опубликовал в «инстаграме» фотографию с тренировочного сбора мужской сборной России. Тренировки проходят в Болгарии, на спортивной базе Бельмекен.



«Неизвестно где» — подписал фото на склоне биатлонист.

Подписчики прокомментировали пост следующим образом.

«Похоже на рай!», «Красота», «И красиво и страшно! Но, чувствуется в этом какая-то гармония!», «Нереально! Завораживает! Айвазовский в горах!», «Антон, ваши аккаунты наполнены очень красивыми фотографиями. Спасибо за вдохновение!»

Фотографию можно посмотреть в "инстаграме" Антона Бабикова.

Антон Бабиков тренируется в группе старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского. Вместе с ним к сезону готовятся Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов и Карим Халили.