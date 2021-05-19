Бабиков показал фото со сбора

Российский биатлонист Антон Бабиков опубликовал в «инстаграме» фотографию с тренировочного сбора мужской сборной России. Тренировки проходят в Болгарии, на спортивной базе Бельмекен.
«Неизвестно где» — подписал фото на склоне биатлонист.
Подписчики прокомментировали пост следующим образом.
«Похоже на рай!», «Красота», «И красиво и страшно! Но, чувствуется в этом какая-то гармония!», «Нереально! Завораживает! Айвазовский в горах!», «Антон, ваши аккаунты наполнены очень красивыми фотографиями. Спасибо за вдохновение!»
Фотографию можно посмотреть в "инстаграме" Антона Бабикова.
Антон Бабиков тренируется в группе старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского. Вместе с ним к сезону готовятся Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов и Карим Халили.
- 19 мая 2021
-
10:04
-
09:51
-
09:35
-
08:42
- 18 мая 2021
-
21:58
-
21:35
-
15:01
-
09:57
-
09:41
- 17 мая 2021
-
21:32
-
18:26
-
14:07
-
12:11
-
09:53
- 16 мая 2021
-
20:41
-
20:19
-
20:09
-
17:43
-
17:28
-
00:18
- 15 мая 2021
-
16:14
-
10:49
-
09:58
- 14 мая 2021
-
23:21
-
19:49
-
12:00
-
11:30
-
10:54
-
10:45
- 13 мая 2021
-
18:48
-
18:03
-
17:17
-
15:11
-
12:03
-
10:38