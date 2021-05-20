«Невосполнимая утрата для нашего биатлона». Шипулин отреагировал на смерть Привалова

Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы РФ Антон Шипулин отреагировал на смерть советского биатлониста и тренера, двукратного призёра Олимпийских игр и двукратного призёра чемпионата мира Александра Привалова. Александр скончался на 88-м году жизни вчера, 19 мая.



«Александр Привалов был не просто легендарным спортсменом и тренером, добиваясь невероятного результата в обоих качествах. Его по праву называют «отцом русского биатлона». Прекрасный профессионал, который был до последних дней предан биатлону. Потрясающий наставник и человек, готовый всегда дать совет и поддержать. Всем нам его будет очень не хватать. Это невосполнимая утрата для нашего биатлона. Мои самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Александра Васильевича», — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».

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