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Союз биатлонистов России выразил соболезнования в связи со смертью Александра Привалова

Союз биатлонистов России выразил соболезнования в связи со смертью Александра Привалова
Виталий Весёлый
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Союз биатлонистов России (СБР) выразил соболезнования в связи со смертью двукратного призёра Олимпийских игр и двукратного призёра чемпионата мира Александра Привалова.

«От имени коллектива Союза биатлонистов России, тренеров, спортсменов и специалистов сборных команд по биатлону выражаем наши искренние соболезнования родным и близким Александра Васильевича Привалова.

Его уход из жизни — огромная потеря для всей биатлонной семьи. Потеря настоящего человека, спортсмена и наставника, первопроходца нашего вида спорта, гражданина своей страны. Такую утрату тяжело принять и невозможно восполнить.

Вечная Вам память, Александр Васильевич!» — говорится в сообщении СБР.

Александр скончался на 88-м году жизни вчера, 19 мая.

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