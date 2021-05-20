Союз биатлонистов России выразил соболезнования в связи со смертью Александра Привалова

Союз биатлонистов России (СБР) выразил соболезнования в связи со смертью двукратного призёра Олимпийских игр и двукратного призёра чемпионата мира Александра Привалова.



«От имени коллектива Союза биатлонистов России, тренеров, спортсменов и специалистов сборных команд по биатлону выражаем наши искренние соболезнования родным и близким Александра Васильевича Привалова.



Его уход из жизни — огромная потеря для всей биатлонной семьи. Потеря настоящего человека, спортсмена и наставника, первопроходца нашего вида спорта, гражданина своей страны. Такую утрату тяжело принять и невозможно восполнить.



Вечная Вам память, Александр Васильевич!» — говорится в сообщении СБР.



Александр скончался на 88-м году жизни вчера, 19 мая.

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