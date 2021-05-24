Биатлонист Антон Бабиков показал, как тренируется у горной реки в Болгарии

Биатлонист сборной России Антон Бабиков показал фрагмент тренировки у горной реки близ спортивной базы «Бельмекен» в Болгарии.

«Оттачивайте навыки, соприкасайтесь с природой, сталкивайтесь с ней и погружайтесь в неё», — подписал Бабиков видео, опубликованное на его странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Антона Бабикова в «Инстаграме».

Спортивная база «Бельмекен» расположена на высоте 2050 метров между горами Родопи и Рила, в 130 км от Софии. Рядом находятся Национальный парк «Рила» и плотина «Бельмекен». Там проводит первый тренировочный сбор группа Юрия Каминского. В её состав входят Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов и Саид Халили.