Тарьей Бё — о Самуэльссоне: когда нам потребуется слуга, он будет приносить еду и багаж

Олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё пошутил по поводу приглашения на совместный летний сбор в Италии шведа Себастиана Самуэльссона.

«Себбе говорил, что хочет тренироваться с нами в одном месте. Когда нам потребуется слуга, он сможет приносить еду, относить багаж в комнату и наносить на нас солнцезащитный крем. В обмен он получит право потренироваться с лучшей сборной.

Себбе хорош. На Олимпиаде будет отличная битва. Думаю, он тоже сможет нас многому научить. Я видел, что он хорошо плавает", — приводит слова Бё Dagbladet.

Тарьей Бё — олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, серебряный призёр Игр 2018 года в эстафете, 11-кратный чемпион мира, обладатель Кубка мира в сезоне-2010/2011.

Себастиан Самуэльссон — олимпийский чемпион в эстафете (2018), серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования, пятикратный призёр чемпионатов мира.