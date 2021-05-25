Себастиан Самуэльссон — о возможном сборе с норвежцами: мне станет неловко

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон оценил возможность совместного летнего сбора с командой Норвегии.

«Мне всегда тяжело в это время года. Думаю, если бы я на самом деле решил потренироваться со сборной Норвегии, то мне быстро стало бы неловко», — приводит слова Cамуэльссона Dagbladet.

Ранее олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё пошутил по поводу возможного совместного сбора с Самуэльссоном: «Когда нам потребуется слуга, он сможет приносить еду, относить багаж в комнату и наносить на нас солнцезащитный крем. В обмен он получит право потренироваться с лучшей сборной».

Себастиан Самуэльссон — олимпийский чемпион в эстафете (2018), серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования, пятикратный призёр чемпионатов мира.