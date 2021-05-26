Кузьмичёв — об Ушкиной, объявившей о переходе в сборную Румынии: её муж перебаламутил

Президент федерация биатлона Республики Мордовия Анатолий Кузьмичёв высказался о российской биатлонистке Натальи Ушкиной, выразившей желание перейти в национальную команду Румынии.
«Её контракт (с федерацией биатлона Республики Мордовия) заканчивается 31 мая. Сейчас она у нас в пединституте сдаёт экзамены, у неё 28 задолженностей там. Три недели назад обратилась: «Помогите сдать зачёты». Два года ничего не делала. В этом году она защищается в университете. После чемпионата России общались с ней. Она говорила, что вот, собирается (переходить), должны прийти все документы. До мая месяца документов (о переходе) у них не было.
Ей (Ушкиной) руководит муж, Сашка (Александр Сарафанников), всех перебаламутил и её в том числе. Работал сервисменом, а сейчас хочет на девчонке карьеру сделать. Тренерского образования никакого. Он всё говорит, что подготовил её за полгода к стартам. А кто же её раньше тренировал? Кто её из деревни выловил? Он про это не говорит. Хотя делает свои заявления красиво, но я его словам верю с трудом», — приводит слова Кузьмичёва «Р-Спорт».
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