Экхофф — о прошедшем сезоне: торчала в номере отеля и не была уверена, что это того стоит

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, выигравшая впервые в карьере «Большой хрустальный глобус», рассказала, какая часть сезона далась ей особенно тяжело.
«Скорее всего, начало, когда мы приехали в Контиолахти и неожиданно началась суматоха вокруг кого-то из россиян, подхватившего коронавирус. Нам вдруг пришлось принимать пищу в своих номерах, и уже тогда я почувствовала всю «прелесть» ситуации. Потом, когда объявили, что норвежские лыжники отказываются от участия во всех гонках, я потихоньку начала нервничать. Причём в Норвегии их считали героями, потому что они отказались от соревнований ради здоровья людей.
Я тем временем торчала в номере отеля и не была уверена, что это того стоит. Было совсем не весело — это самое тяжёлое начало сезона за всё моё время в спорте», — приводит слова Экхофф журнал Biathlon World.
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