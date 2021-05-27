Экхофф — о прошедшем сезоне: торчала в номере отеля и не была уверена, что это того стоит

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, выигравшая впервые в карьере «Большой хрустальный глобус», рассказала, какая часть сезона далась ей особенно тяжело.

«Скорее всего, начало, когда мы приехали в Контиолахти и неожиданно началась суматоха вокруг кого-то из россиян, подхватившего коронавирус. Нам вдруг пришлось принимать пищу в своих номерах, и уже тогда я почувствовала всю «прелесть» ситуации. Потом, когда объявили, что норвежские лыжники отказываются от участия во всех гонках, я потихоньку начала нервничать. Причём в Норвегии их считали героями, потому что они отказались от соревнований ради здоровья людей.



Я тем временем торчала в номере отеля и не была уверена, что это того стоит. Было совсем не весело — это самое тяжёлое начало сезона за всё моё время в спорте», — приводит слова Экхофф журнал Biathlon World.