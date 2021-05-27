Тириль Экхофф: уровень женского биатлона сейчас выше мужского

Норвежская биатлонистка, десятикратная чемпионка мира Тириль Экхофф рассказала, какие моменты прошедшего сезона она любит вспоминать, а также сравнила уровень женского и мужского биатлона.

«Моментов много. Например, о тех гонках, когда на подиум поднимались два или три норвежских спортсмена. Очень горжусь этим. Счастлива быть частью нашей команды, мы вместе уже довольно долго. Ещё я понимаю, что тоже внесла вклад в её успех и помогла создать действительно хорошую женскую сборную. Сама мысль об этом заставляет меня радоваться. После ухода Туры у нас не было сильной команды. А сейчас в сборной, помимо меня, есть Марте и целый ряд молодых талантливых спортсменок, это здорово. Думаю, не многие команды могут похвастаться таким внутрикомнатным духом, в этом плане нам действительно повезло.

Считаю, что уровень женского биатлона сейчас выше мужского. Мы лучше стреляем. Кроме того, входящие в топ-10 спортсменки более близки друг к другу по уровню подготовки, чем мужчины в первой десятке. Может быть, это звучит немного странно, но я действительно так думаю. Возьмём спринты: здесь девушки часто стреляют ноль, ноль, один, ноль, ноль. А у мужчин всегда в топ-10 Йоханнес с двумя промахами», — приводит слова Экхофф журнал Biathlon World.