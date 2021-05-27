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IBU ещё не одобрил переход российских биатлонистов Ушкиной и Шамаева в сборную Румынии

IBU ещё не одобрил переход российских биатлонистов Ушкиной и Шамаева в сборную Румынии
Виталий Весёлый
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Международный союз биатлонистов (IBU) пока не одобрил переход россиян Натальи Ушкиной и Дмитрия Шамаева в национальную команду Румынии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на IBU.

«Мы получили документы на переход обоих спортсменов в сборную Румынии. В настоящее время они проверяются администрацией. Решения пока нет», — сообщили в Международном союзе биатлонистов.

На закрывавшем сезон-2020/2021 чемпионате России в Ханты-Мансийске Ушкина завоевала золото в гонке преследования, а также серебро в спринте и масс-старте.

Шамаеву 25 лет, Ушкиной — 24 года. В юношеском возрасте оба вызывались в сборную, однако на взрослом уровне за национальну команду страны не выступали.

Ушкина уже рассказала, когда приступит к тренировкам со сборной Румынии.

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