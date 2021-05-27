Наталья Ушкина сообщила, когда начнёт тренироваться со сборной Румынии

Российская биатлонистка Наталья Ушкина, объявившая о переходе в сборную Румынии, рассказала, когда начнёт тренироваться с новой командой. По словам спортсменки, к занятиям она приступит 1 июня. Об этом сообщает «Р-Спорт».



На закрывавшем сезон-2020/2021 чемпионате России в Ханты-Мансийске Ушкина завоевала золото в гонке преследования, а также серебро в спринте и масс-старте.



Вчера, 26 мая, президент федерация биатлона Республики Мордовия Анатолий Кузьмичёв высказался об Ушкиной, заявив, что её желание выступать за национальную команду Румынии было инспирировано не без помощи её мужа, который, по словам Кузьмичёва, хочет сделать на Наталье карьеру.



Позже и Ушкина, и её муж отреагировали на слова президента мордовской федерации биатлона.

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