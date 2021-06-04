Ветле Шоста Кристиансен: посмотрим, смогут ли хакеры из России и Франции украсть нашу идею

Трёхкратный чемпион мира, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен поделился впечатлениями от новшеств в тренировочном процессе команды. Сборная Норвегии проводит сбор с использованием ветровой машины, которая искусственно создаёт непростые условия для стрельбы. Норвежские биатлонисты также отрабатывают стрельбу на специальных платформах, к которым прикреплены датчики. Это позволяет лучше рассмотреть и скорректировать положение тела спортсмена при стрельбе, а также помогает измерять давление.

«Думаю, мы получили огромное преимущество на тренировках перед Олимпиадой. Мы уверены, что будем готовы к ветру. Это придаст уверенности перед Играми. Теперь мы скорее будем попадать в цель, а не промахиваться.

Я надеюсь, что репортаж о нашей тренировке будет закодирован через VPN, чтобы это увидели лишь жители Норвегии. Посмотрим, смогут ли хакеры из России и Франции украсть нашу идею», — приводит слова Кристиансена NRK.