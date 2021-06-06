Елена Пидгрушная сообщила о смене фамилии после замужества
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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 украинская биатлонистка Елена Пидгрушная сообщила, что в следующем сезоне будет выступать под другой фамилией.
«Чтобы добиться успеха, нужно — учиться, развиваться, меняться. Иногда достаточно маленьких изменений, а иногда стоит решиться и на кардинальные изменения.
Я постоянно занимаюсь самосовершенствованием, да и в моей жизни пришла пора кардинальных перемен! Поэтому после свадьбы я сменила фамилию. В сезоне-2021/2022 в протоколах будет не Пидгрушная, а Билосюк.
И сейчас мы работаем над тем, чтобы Билосюк была быстрее Пидгрушной», — написала Пидгрушная в своём «инстаграме».
Отметим, что в 2016 году Пидгрушная развелась с украинским политиком Алексеем Кайдой. Пара была в браке три года.
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