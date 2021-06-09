Лариса Куклина вакцинировалась от коронавируса

Российская биатлонистка Лариса Куклина сообщила, что сделала прививку от коронавируса.

«На этом межсборье привилась от COVID-19. Никого не агитирую и не призываю! Решайте сами (название вакцины не скажу). В течение зимы наблюдала, как некоторые спортсмены то и дело заболевали и попадали на карантин. Меня этот недуг обходил стороной (тьфу-тьфу-тьфу). Возможно, иммунитет или просто везло, хотя в моей семье уже все переболели. В итоге привилась, пока всё ок! Надеюсь, антитела появятся. Через месяц сдам кровь и проверю. Всем здоровья и крепкого иммунитета!» — написала Куклина.

Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной

В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Куклина заняла 38-е место. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежка Тириль Экхофф.