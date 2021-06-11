Тренер юниорской сборной России: нужно искать такие таланты, которых не успели загнать

Старший тренер юниорской сборной России по биатлону Владимир Брагин рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в начале свой работы при формировании команды.

«Наша главная задача – выделить спортсменов, которые будут конкурентоспособны в будущем на взрослых стартах. Но тут есть другая сторона. Естественно, в юниорском возрасте результаты тоже должны быть, но важно понимать – за счёт чего? Если это одарённый спортсмен, юноша или девушка, которых не форсировали, это одно, а если их подводили к стартам за счёт безумных нагрузок – совсем другое. Нужно искать такие таланты, которых не успели загнать на юношеском уровне. В этом возрасте категорически нельзя давать им нагрузки, которые помогут добиться сиюминутного результата, но поставят непреодолимый барьер для взрослого спорта.

На днях в Смоленске проводился семинар для тренеров, которые работают с юношами и юниорами. Много общались с тренерами из регионов. Многие из них спрашивали, что происходит с их воспитанниками, которые были лидерами по своему возрасту, но, попадая в юниорскую сборную, делают намного меньше работы и останавливаются в развитии. Некоторые разговоры были очень горячими.

Вот сейчас мы пытаемся собрать подробные планы подготовки всех спортсменов, которые попали к нам на централизованную подготовку. И сталкиваемся с тем, что планы, скажем так, аккуратно подгонялись по цифрам. Ну, нельзя давать в юношеском возрасте нагрузки, которые даже в юниорах ещё рано давать! На семинаре и говорилось, чтобы подготовка спортсменов была ступенчатой, чтобы спортсмены на каждом этапе своего развития выполняли определённый объём работы, не превышающий пороговых значений. Иначе нет смысла передавать их на следующий этап.

Общего понимания от коллег, признаюсь, не удалось добиться. Приведу пример. Некоторые спортсмены 2002 года уже вышли на объём 7500 км за год! Ну, куда вы гоните, что с ними дальше делать? И как совмещать с теми, кто делал 5000 км?» — приводит слова Брагина пресс-служба СБР.