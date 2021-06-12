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Стало известно, кто может заменить Волкова на посту тренера по стрельбе сборной России

Стало известно, кто может заменить Волкова на посту тренера по стрельбе сборной России
Яна Метлёва
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Российский специалист Александр Хлусович привлечён для работы в тренерский состав группы старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР).

В группе Михаила Шашилова он выполняет функции тренера по стрелковой подготовке. Однако не исключено, что Хлусович войдёт в окончательный состав штаба сборной России на олимпийский сезон — 2021/2022 как тренер по стрельбе у женщин. Ранее этот пост занимал экс-биатлонист Алексей Волков.

Отметим, что последние три года Хлусович являлся тренером по стрельбе юниорской сборной России. Также некоторое время Александр работал с лучшей биатлонисткой Молдавии Натальей Левченковой и один год — с трёхкратной олимпийской чемпионкой Анастасией Кузьминой.

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