Биатлонистка Ульяна Кайшева вышла замуж и будет выступать под другой фамилией

Биатлонистка сборной России Ульяна Кайшева вышла замуж. Начиная с сезона-2021/2022, спортсменка будет выступать под фамилией Нигматуллина.

«Уже второй громкий «трансфер» в женской сборной за это межсезонье! Поздравляем и желаем счастья», — сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) на официальной странице в «Инстаграме».

Супруг Кайшевой – бывший лыжник, трёхкратный призер Универсиад Ильшат Нигматуллин. В последние несколько лет он работал с Кайшевой в качестве личного тренера.

Сама Кайшева два дня назад опубликовала фото в свадебном платье и с обручальным кольцом на пальце, но никак не прокомментировала снимок.

Фото можно посмотреть на странице Ульяны Кайшевой в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что Евгения Павлова в межсезонье вышла замуж за биатлониста Максима Буртасова и будет выступать под его фамилией.