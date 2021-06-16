Биатлонистка Ульяна Кайшева вышла замуж и будет выступать под другой фамилией

Биатлонистка сборной России Ульяна Кайшева вышла замуж. Начиная с сезона-2021/2022, спортсменка будет выступать под фамилией Нигматуллина.
«Уже второй громкий «трансфер» в женской сборной за это межсезонье! Поздравляем и желаем счастья», — сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) на официальной странице в «Инстаграме».
Супруг Кайшевой – бывший лыжник, трёхкратный призер Универсиад Ильшат Нигматуллин. В последние несколько лет он работал с Кайшевой в качестве личного тренера.
Сама Кайшева два дня назад опубликовала фото в свадебном платье и с обручальным кольцом на пальце, но никак не прокомментировала снимок.
Фото можно посмотреть на странице Ульяны Кайшевой в «Инстаграме».
Ранее стало известно, что Евгения Павлова в межсезонье вышла замуж за биатлониста Максима Буртасова и будет выступать под его фамилией.
- 16 июня 2021
-
18:14
-
14:06
-
12:26
-
12:12
- 15 июня 2021
-
21:52
-
21:36
-
19:05
- 14 июня 2021
-
19:58
-
11:21
- 13 июня 2021
-
23:57
-
13:17
-
09:49
- 12 июня 2021
-
12:19
-
10:35
- 11 июня 2021
-
18:31
-
12:34
-
09:13
- 10 июня 2021
-
11:15
-
11:13
-
09:06
- 9 июня 2021
-
15:49
- 8 июня 2021
-
22:23
-
11:13
-
08:34
- 7 июня 2021
-
19:37
-
18:05
- 6 июня 2021
-
17:28
-
00:57
- 5 июня 2021
-
22:24
-
19:43
-
15:51
-
00:29
- 4 июня 2021
-
13:35
-
09:30
-
08:12