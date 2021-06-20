Тренер рассказал, как Доротея Вирер готовится к Олимпиаде в одной группе с мужчинами

Тренер сборной Италии по биатлону Андреа Дзаттони рассказал о подготовке к олимпийскому сезону трёхкратной чемпионки мира Доротеи Вирер, которая является единственной женщиной в группе с Домиником Виндишем, Лукасом Хофером, Томмазо Джакомелем и Дидье Бьона.
«Отличаются ли тренировки для Доро? Нет, ничего не меняется, всегда одна и та же работа. Она проводит те же тренировки, что и другие девушки в команде. Во время стрельбы с мужчинами они подстегивают друг друга, а в остальном умеют грамотно себя контролировать.
Доро знает, что не способна выполнять всё, что делают мужчины, но она боец и всегда очень мотивирована. Она никогда не уступает на велосипеде или в длинных гонках. Это приносит ей только пользу, так как она хорошо знает своё тело и умеет давать правильную обратную связь, на основе которой мы выбираем нагрузки, которые подходят для неё. Сейчас, в 31 год, у неё есть необходимый опыт, она хорошо знает себя.
У Доро огромное желание, она успешная спортсменка и никогда не бывает полностью довольна собой. Она не признаёт посредственности ни в чём и всегда пытается изменить мир к лучшему во всём, что делает. Она очень мотивирована в преддверии олимпийского сезона, ей небезразлично, она хочет выступать. Олимпиада – это ключевая точка четырёхлетнего периода. Выступить там наилучшим образом будет приоритетом Доро», – приводит слова Дзаттони Fondo Italia.
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