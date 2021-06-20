Гореева — о тренировках с травмой: буду одной рукой как Шварценеггер, другой – как дохлик

21-летняя российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала, что тренируется в национальной команде с травмой руки.

«Кажется, что к концу сбора я буду одной рукой как Шварценеггер, а другой – как дохлик», – написала Гореева в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Анастасии Гореевой

Гореева — неоднократная чемпионка мира и Европы среди юниоров. В ноябре 2019 года спортсменка дебютировала в Кубке IBU на этапе в Шушене. В первой же гонке набрала очки, заняв 39-е место в спринте. В ноябре 2020 года биатлонистка провела свой первый старт на Кубке мира, в индивидуальной гонке на этапе в Контиолахти, где финишировала 56-й. В сборной Анастасия тренируется в группе Михаила Шашилова. Сбор в Красной Поляне продлится до 1 июля.