Гореева — о тренировках с травмой: буду одной рукой как Шварценеггер, другой – как дохлик
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21-летняя российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала, что тренируется в национальной команде с травмой руки.
«Кажется, что к концу сбора я буду одной рукой как Шварценеггер, а другой – как дохлик», – написала Гореева в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Анастасии Гореевой
Гореева — неоднократная чемпионка мира и Европы среди юниоров. В ноябре 2019 года спортсменка дебютировала в Кубке IBU на этапе в Шушене. В первой же гонке набрала очки, заняв 39-е место в спринте. В ноябре 2020 года биатлонистка провела свой первый старт на Кубке мира, в индивидуальной гонке на этапе в Контиолахти, где финишировала 56-й. В сборной Анастасия тренируется в группе Михаила Шашилова. Сбор в Красной Поляне продлится до 1 июля.
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