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Динара Алимбекова поделилась красивой фотографией на фоне горного пейзажа

Динара Алимбекова поделилась красивой фотографией на фоне горного пейзажа
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова в своём профиле «Инстаграм» разместила публикацию по окончанию сборов в Австрии.

«Продуктивный горный сбор окончен! Спасибо, @ramsaudachstein. Пора возвращаться домой», — подписала в «Инстаграме» свою фотографию Алимбекова.

Публикация полностью доступна в «инстаграме» Динары Алимбековой

Динара Алимбекова — олимпийская чемпионка 2018 года в женской эстафете, победительница Кубка мира в Хохфильцене в спринте в 2020-м, серебряный призёр Кубка мира в Хохфильцене в гонке преследования в 2020-м, победительница этапа Кубка мира в составе сборной Беларуси.

В этом году Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф.

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