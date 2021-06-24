Объявлены критерии отбора в команду России на летний чемпионат мира по биатлону

Правление Союза биатлонистов России утвердило критерии отбора в национальную команду для участия в летнем чемпионате мира по биатлону, который пройдёт в Нове-Место (Чехия) 25–29 августа 2021 года, сообщает официальный сайт СБР.

«К участию в чемпионате мира по летнему биатлону допускаются по 6 спортсменов в каждой категории (мужчины, женщины, юниоры, юниорки). В состав команды включаются: 15 спортсменов (3 женщины, 4 мужчины, 4 юниора, 4 юниорки) по итогам участия в чемпионате России, первенстве России и всероссийских соревнованиях в Рыбинске (23—29 июля) и набравшие наибольшее количество очков по итогам всех дисциплин (роллеры-спринт, роллеры-с/спринт, роллеры-масс-старт).

При равенстве очков предпочтение отдаётся спортсмену, занявшему более высокое место в спринте. 9 спортсменов (3 женщины, 2 мужчины, 2 юниора, 2 юниорки) включаются в состав команды по решению тренеров сборной России по биатлону», — говорится в документе.