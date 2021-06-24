Объявлены критерии отбора в команду России на летний чемпионат мира по биатлону

Правление Союза биатлонистов России утвердило критерии отбора в национальную команду для участия в летнем чемпионате мира по биатлону, который пройдёт в Нове-Место (Чехия) 25–29 августа 2021 года, сообщает официальный сайт СБР.
«К участию в чемпионате мира по летнему биатлону допускаются по 6 спортсменов в каждой категории (мужчины, женщины, юниоры, юниорки). В состав команды включаются: 15 спортсменов (3 женщины, 4 мужчины, 4 юниора, 4 юниорки) по итогам участия в чемпионате России, первенстве России и всероссийских соревнованиях в Рыбинске (23—29 июля) и набравшие наибольшее количество очков по итогам всех дисциплин (роллеры-спринт, роллеры-с/спринт, роллеры-масс-старт).
При равенстве очков предпочтение отдаётся спортсмену, занявшему более высокое место в спринте. 9 спортсменов (3 женщины, 2 мужчины, 2 юниора, 2 юниорки) включаются в состав команды по решению тренеров сборной России по биатлону», — говорится в документе.
- 24 июня 2021
-
10:07
- 23 июня 2021
-
11:12
-
09:07
- 22 июня 2021
-
11:00
- 21 июня 2021
-
21:27
-
11:19
-
08:40
- 20 июня 2021
-
18:29
-
17:34
-
12:56
-
10:53
-
10:37
- 19 июня 2021
-
10:05
- 18 июня 2021
-
14:56
- 17 июня 2021
-
13:38
- 16 июня 2021
-
21:58
-
18:14
-
14:06
-
12:26
-
12:12
- 15 июня 2021
-
21:52
-
21:36
-
19:05
- 14 июня 2021
-
19:58
-
11:21
- 13 июня 2021
-
23:57
-
13:17
-
09:49
- 12 июня 2021
-
12:19
-
10:35
- 11 июня 2021
-
18:31
-
12:34
-
09:13
- 10 июня 2021
-
11:15
-
11:13