Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Объявлены критерии отбора в команду России на летний чемпионат мира по биатлону

Объявлены критерии отбора в команду России на летний чемпионат мира по биатлону
Комментарии

Правление Союза биатлонистов России утвердило критерии отбора в национальную команду для участия в летнем чемпионате мира по биатлону, который пройдёт в Нове-Место (Чехия) 25–29 августа 2021 года, сообщает официальный сайт СБР.

«К участию в чемпионате мира по летнему биатлону допускаются по 6 спортсменов в каждой категории (мужчины, женщины, юниоры, юниорки). В состав команды включаются: 15 спортсменов (3 женщины, 4 мужчины, 4 юниора, 4 юниорки) по итогам участия в чемпионате России, первенстве России и всероссийских соревнованиях в Рыбинске (23—29 июля) и набравшие наибольшее количество очков по итогам всех дисциплин (роллеры-спринт, роллеры-с/спринт, роллеры-масс-старт).

При равенстве очков предпочтение отдаётся спортсмену, занявшему более высокое место в спринте. 9 спортсменов (3 женщины, 2 мужчины, 2 юниора, 2 юниорки) включаются в состав команды по решению тренеров сборной России по биатлону», — говорится в документе.

Новость по теме
«Вот это пресс!» Подписчик отреагировал на фото Виктории Сливко, биатлонистка ответила
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021