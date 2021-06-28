Доротея Вирер и Клэр Игэн на русском поздравили Юрлову-Перхт с рождением второй дочки
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Биталонистки из разных стран поздравили чемпионку мира россиянку Екатерину Юрлову-Перхт, которая во второй раз стала мамой. 26 июня спортсменка родила дочь Арину.
Светлана Слепцова в комментарии к посту Юрловой-Перхт в «инстаграме» написала: «Воу, Катюх, поздравляю. Здоровья вам, девочки».
Итальянка Доротея Вирер и американка Клэр Игэн написали сообщения на русском: «Поздравляю». Итальянка Федерико Санфилиппо и американка Сюзан Данкли опубликовали эмодзи с изображением сердца.
17 октября 2015 года Екатерина вышла замуж за массажиста сборной Австрии Йозефа Перхта и стала носить двойную фамилию — Юрлова-Перхт. 13 ноября 2016 года у супругов родилась дочь Кира. Юрлова-Перхт пропустила минувший сезон из-за беременности.
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