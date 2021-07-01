Драчёв и Чепиков вошли в число депутатов, внёсших меньше всего законопроектов

Бывшие биатлонисты единороссы Владимир Драчёв и Сергей Чепиков вошли в число депутатов Госдумы VII созыва, которые внесли меньше всего законопроектов, сообщает Znak.com.
Среди депутатов, которые работали в Госдуме с начала VII созыва, есть те, кто внёс пять законопроектов и меньше. То есть работал максимум один раз в год. В таком расслабленном режиме созыв прошёл у пятерых депутатов, среди которых бывший глава СБР Владимир Драчёв и Сергей Чепиков из «Единой России». Владимир Драчёв предложил за пять лет всего четыре законопроекта, из которых приняли два, а Сергей Чепиков стал соавтором трёх проектов закона. У Сергея попадание точнее — все законы были приняты.
Также Сергей Чепиков выступил по другим законодательным инициативам всего один раз за пять лет. Сделал Чепиков это ещё в 2017 году и с тех пор не произнёс в парламенте ни слова. Такая низкая результативность не помешала вновь пойти на выборы. «Единая Россия» выдвинула Сергея Чепикова по 170-му округу (Свердловская область).
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