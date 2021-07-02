Юрий Каминский: в Питере меня бесит, когда вижу детей 12-13 лет, которым цепляют покрышку

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о проблемах в детском российском биатлоне и лыжных гонках.
«Я уже изучил норвежскую книгу «Лестница развития биатлона» — настольную для детских тренеров и инструкторов — и также знаком с методиками детского спорта в европейских странах. В биатлоне и в лыжах проблемы примерно одни и те же. Я бы даже сказал, что в биатлоне ещё более усугублены.
Присутствует очень ранняя специализация, в том числе из-за того, что проводится первенство мира среди юношей. Здесь, в Питере, меня начинает тоже бесить, когда я вижу детей 12-13 лет, которым цепляют покрышку. Ребенок ещё не сформировал правильно движения на роллерах и начинает тренировать непонятно что, причём с покрышкой. Это приводит к тому, что появляются ошибки в технике, которые потом мы исправляем на уровне юниорской сборной и дальше.
А в целом проблемы одни и те же: зарплата тренеров, нехватка инвентаря, недостаток трассы — всё это есть. Поскольку виды спорта родственные, результат что в биатлоне, что в лыжных гонках получается из энтузиазма и самоотверженной работы детских тренеров. Может, в каких-то регионах это меняется в лучшую сторону», — цитирует Каминского Eurosport.
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