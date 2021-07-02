Васильев — о коронавирусе в Петербурге: такой страшной ситуации не было с блокадных лет

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге и призвал россиян пройти вакцинацию.



«В Санкт-Петербурге складывается очень сложная ситуация с пандемией коронавируса. Мы все теряем родных, друзей и знакомых. Все знаем, как самозабвенно отдаются борьбе медицинские работники. Счёт жертв идёт на тысячи. Чтобы вы понимали, такой тревожной и страшной ситуации в городе не было с блокадных лет.



Не призываю к обязательной вакцинации. Каждый должен принять то решение, которое ему подсказывают и сердце, и собственное здоровье, и разум. Однако очень прошу вас – прививайтесь! Хотя бы для того, чтобы уберечь близких. Сохранить здоровье учителей и воспитателей ваших детей. Уберечь медсестёр и врачей, которые сегодня рискуют в «красных» зонах. Ведь очень многие из этих людей пожертвовали ради нас с вами самым дорогим — не зря именно в Петербурге установили памятник погибшим в пандемию врачам. Очень прошу вас, пройдите вакцинацию. Для этого сегодня есть все возможности», — написал Васильев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».