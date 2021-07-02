Васильев — о коронавирусе в Петербурге: такой страшной ситуации не было с блокадных лет

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге и призвал россиян пройти вакцинацию.
«В Санкт-Петербурге складывается очень сложная ситуация с пандемией коронавируса. Мы все теряем родных, друзей и знакомых. Все знаем, как самозабвенно отдаются борьбе медицинские работники. Счёт жертв идёт на тысячи. Чтобы вы понимали, такой тревожной и страшной ситуации в городе не было с блокадных лет.
Не призываю к обязательной вакцинации. Каждый должен принять то решение, которое ему подсказывают и сердце, и собственное здоровье, и разум. Однако очень прошу вас – прививайтесь! Хотя бы для того, чтобы уберечь близких. Сохранить здоровье учителей и воспитателей ваших детей. Уберечь медсестёр и врачей, которые сегодня рискуют в «красных» зонах. Ведь очень многие из этих людей пожертвовали ради нас с вами самым дорогим — не зря именно в Петербурге установили памятник погибшим в пандемию врачам. Очень прошу вас, пройдите вакцинацию. Для этого сегодня есть все возможности», — написал Васильев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
- 2 июля 2021
-
08:49
-
08:32
- 1 июля 2021
-
15:59
-
10:59
-
09:45
-
00:01
- 30 июня 2021
-
01:03
- 29 июня 2021
-
18:38
-
15:23
-
09:08
-
09:01
-
08:58
- 28 июня 2021
-
15:09
-
08:49
- 27 июня 2021
-
23:12
-
21:50
- 26 июня 2021
-
13:46
-
11:27
- 25 июня 2021
-
09:58
- 24 июня 2021
-
21:54
-
10:07
- 23 июня 2021
-
11:12
-
09:07
- 22 июня 2021
-
11:00
- 21 июня 2021
-
21:27
-
11:19
-
08:40
- 20 июня 2021
-
18:29
-
17:34
-
12:56
-
10:53
-
10:37
- 19 июня 2021
-
10:05
- 18 июня 2021
-
14:56
- 17 июня 2021
-
13:38