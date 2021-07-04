Каминский: планируем использовать Семинский перевал перед Олимпийскими играми

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, какое значение в подготовке спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) будут иметь сборы на Семинском перевале.

«Семинский перевал – это гора, с которой очень хороший горный эффект. Прирост работоспособности очень хороший – это первое. И второе: мы планируем использовать Семинский перевал, – правда, уже не в том объёме, в котором хотели, чисто по времени не получается – перед Олимпийскими играми.

И третья есть ещё причина – это примерно одна временная зона с Пекином. В Пекине 5 часов с Москвой разница, а на Семинском перевале – четыре. И, опять же, гора континентальная. Она по своим свойствам, имею в виду по влиянию на человека, похожа, скорее всего, на пекинскую. Потому что континентальные горы схожи. Конечно, могут быть какие-то еще различия, но мы не знаем этого пока. Есть подозрения, что они могут нам помочь в акклиматизации в Пекине», — сказал Каминский на YouTube-канале Союза биатлонистов России (СБР).