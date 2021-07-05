IBU объяснил, за что СБР снова может заплатить международной федерации

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что Союз биатлонистов России (СБР) погасил все финансовые задолженности перед IBU в размере более 1,5 млн евро. Однако международная федерация не исключила, что в дальнейшем российская сторона снова может понести расходы, так как расследование по базе данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS) ещё продолжается.

«Любые расходы, связанные с докладом Макларена и LIMS, являются частью критериев восстановления СБР. IBU может подтвердить, что в настоящее время у российской стороны нет задолженностей перед IBU. Однако исследования IBU в базе данных LIMS всё ещё продолжаются, и в будущем у СБР потенциально могут возникнуть расходы в соответствии со вторым пунктом из списка критериев восстановления СБР», — приводит ответ пресс-службы IBU «РИА Новости».

Согласно второму критерию восстановления СБР, российская сторона обязана возместить все расходы IBU, связанные с расследованием по докладу Ричарда Макларена.