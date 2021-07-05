Евгения Буртасова: сейчас пытаюсь делать как Лукас Хофер, заныривать в винтовку

Российская биатлонистка Евгения Буртасова (Павлова) рассказала, как узнала, что Международный союз биатлонистов (IBU) запретил ей надевать винтовку после стрельбы особым способом. Ранее Буртасова крутила оружие вокруг оси перед тем, как забросить за спину.

«Я всё узнала на последнем этапе в Эстерсунде, перед последней гонкой, когда пристреливалась у Николая Загурского. Мы уже стоим на рубеже, он меня подзывает: мне тут IBU сказал, что так закидывать винтовку нельзя.

Я: в каком смысле? Как они это определили? Третий сезон я на Кубке мира, и теперь мне выносят а-та-та. Хотя, когда впервые на это обратили внимание, мне никто ничего не сказал. Они пересматривали – ничего не было. Вот пристрелка, скоро гонка – что мне делать?

Говорят, мой старый способ запретили по соображениям безопасности – якобы ствол во все стороны. Но вообще нет, он только наклонялся вниз, разворачивался, и винтовка надевалась на спину. Операторам это очень понравилось, и на меня обратили внимание – надо было докопаться.

Два года назад со мной делали интервью по этому способу – проблем не было. Хотя могли бы сразу подсказать, что так нельзя. Я бегала на Кубке мира, Кубке IBU – претензий не было. На России никто ничего не говорил 8 лет.

Но в последней гонке сезона сказали: нельзя. Ну ладно. Одну гонку пробежала как могла, теперь переучиваюсь – надо менять, ломаться – против я не пойду.

Тяжело, руки до крови натираются ремнями, непривычно, неудобно, до сих пор что-то мешается. Сейчас пытаюсь делать как Лукас Хофер, заныривать в винтовку – чтобы максимально быстро, не терять время на это.

Я поменяла ложе, у меня вырвались крепления в последней гонке, единорожку тоже придётся отложить. Сделала новое ложе, буду пытаться работать над техникой и стрельбой как можно больше. Новый способ можно наработать только повторениями, повторениями, повторениями», – приводит слова Буртасовой Sports.ru.