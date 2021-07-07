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Стало известно, как Союзу биатлонистов России удалось погасить долг перед IBU

Стало известно, как Союзу биатлонистов России удалось погасить долг перед IBU
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров 5 июля заявил, что организация полностью погасила долг перед Международным союзом биатлонистов (IBU). В декабре 2017 года IBU ограничил СБР в правах. Для восстановления полноправного членства необходимо выполнить 12 критериев, в том числе финансовые обязательства.

Стали известны детали погашения долга. С 2018 года сумма задолженности постоянно росла и в конечном итоге достигла отметки в € 1,5 млн. По информации ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, погасить долг удалось за счёт того, что IBU три сезона удерживал выплату дотаций СБР.

При этом IBU не исключил появления новых расходов, которые придётся закрывать СБР. Это возможно в случае открытия новых дел в отношении российских биатлонистов по итогам изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

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