Александр Логинов: в Минске у меня выскочило небольшое воспаление
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Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о состоянии здоровья в ходе подготовки к олимпийскому сезону.
«Пока всё хорошо. Так сильно травмы, тьфу-тьфу, не беспокоят. Да, есть небольшие проблемы с горлом — почему-то у меня выскочило в Минске небольшое воспаление. Но, думаю, что это такие рабочие моменты, всё нормально. Всё пройдёт, — сказал Логинов в интервью YouTube-каналу Союза биатлонистов России.
Логинов — чемпион мира 2020 года в спринте, серебряный и четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров, заслуженный мастер спорта. 6 июля стало известно, что Александр не примет участия в летнем чемпионате мира.
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