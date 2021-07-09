Максимов объяснил, почему биатлонисты тренировались в 6:45, и процитировал Эйнштейна

Тренер по стрельбе мужской сборной России по биатлону Максим Максимов рассказал, как проходила работа группы Юрия Каминского на втором предсезонном сборе в Кавголове (Ленинградская область).

«Достаточно сложным испытанием оказалась борьба с накрывшей Санкт-Петербург и Ленинградскую область жарой. Из-за этого пришлось несколько перестроить привычный режим. На тренировки выходили очень рано – в 6:45, а в 9:00 заканчивали. В такую жару на открытом стрельбище требовать от спортсменов серьёзной концентрации было сложно. Жарко, асфальт раскалён, палящее солнце… Пришлось сократить нахождение ребят в жёстких условиях на стрельбище, перераспределить часть стрелковой нагрузки, а часть попросту отменить. Хорошо, что на комплексе есть лыжный туннель со стрельбищем, можно было пострелять в прохладе с лыж.

Сильно ли изменилась их программа стрелковой подготовки? Как сказал Эйнштейн: «Самая большая глупость – это делать то же самое и надеяться на другой результат». Конечно, мы изменили программу с учётом и индивидуальных особенностей, и задач каждого спортсмена. Кому-то нужно подтянуть скорость стрельбы, кому-то процент попадания, у кого-то страдает реализация и т.д. После завершения базовых периодов стрелковой подготовки мы постараемся каждому подобрать соответствующую нагрузку для улучшения в стрельбе», — приводит слова Максимова пресс-служба СБР.

В группу Каминского входят Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов и Карим Халили.