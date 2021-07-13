Отбывшая дисквалификацию Васильева показала, как готовится к первому старту за 1,5 года

Российская биатлонистка Маргарита Васильева сообщила, что примет участие в летнем чемпионате России, который пройдёт на базе «Дёмино» (Рыбинск, Ярославская область).
Публикация доступна в «инстаграме» Маргариты Васильевой.
«Ну что, потихоньку готовлюсь к отборочным соревнованиям. 23 июля в Рыбинске состоятся мои первые старты за 1,5 года», — написала Васильева в своём «инстаграме».
Напомним, в сентябре 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев. Причиной такого решения антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) стало нарушение биатлонисткой антидопинговых правил. Маргариту наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования. Ранее сообщалось, что IBU разрешил ей тренироваться с командой с 17 января текущего года, а с 17 марта ей можно выступать на соревнованиях.
В конце апреля спортсменка расплакалась на видео в своём «инстаграме». Причиной отрицательных эмоций стал размер заработной платы, которую Васильева получила за прошедший месяц. Она составила 10 тыс. рублей.
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