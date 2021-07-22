Подчуфарова — об интересе россиян к летним Играм: ну, главное, биатлон в списке есть

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова высказалась по поводу интереса российской публики к Играм в Токио. Своим мнением спортсменка поделилась в «Инстаграме».
«Ну, главное, биатлон в списке есть. Так-то летние старты тоже имеем. Вообще, когда я в 2019 взяла паузу от спортивной профессии, влившись в мир «обычных» людей, я отчётливо поняла одно: спорт «на гражданке» — лишь сфера услуг и развлечений. Опрос, вот, теперь ещё и цифрами подтвердил. Увы. К счастью, я отношусь к 3% вовлечённых. Буду от всей души желать личных рекордов и побед всем атлетам, но особенно, — гимнастам и пловцам. Следим! Ждём, болеем», — написала биатлонистка в своём «инстаграме».
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
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