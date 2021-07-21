Фетисов — о положении российских атлетов: ещё дышать и разговаривать по-русски запретят?

Советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов отреагировал на запрет на изображение медведя.
«Для меня это совершенно непонятная история, я бы так сказал, полный беспредел. Олимпийские игры – это же соревнование государств, атрибутика, то есть гимн и флаг, является обязательным условием проведения Игр. Как мы могли допустить, чтобы нас лишили того, что нам принадлежит, – особая загадка. Вообще-то, мишки водятся в разных частях планеты Земля. Может, ещё дышать и разговаривать по-русски запретят в ближайшее время? Я считаю, что наше спортивное руководство просто не умеет отстаивать интересы», – цитирует Фетисова «Лайф».
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
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