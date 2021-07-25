«Жду срочно новый шанс!» Ольга Подчуфарова — о 4-м месте в первом старте на ЧР

Бронзовый призёр чемпионата мир – 2017 в смешанной эстафете российская биатлонистка Ольга Подчуфарова прокомментировала первый результат в сезоне.
Подчуфарова стала четвёртой в суперспринте на чемпионате России в Дёмине (Ярославская область), уступив победительнице Наталье Гербуловой около 40 секунд.
«Первый блин комом. Сегодня с деревянной медалью на первой гонке ЧР. Жду срочно новый шанс!» — написала Подчуфарова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ольги Подчуфаровой в «Инстаграме».
30 апреля 2018 года Ольга объявила о завершении спортивной карьеры. Но уже осенью следующего года приняла решение вернуться в спорт и выступать за сборную Словении. Но завершить процедуру получения нового гражданства Ольге не удалось и теперь она намерена вернуться в сборную России.
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