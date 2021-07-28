Дербушева (Воронина) победила в масс-старте на чемпионате России по летнему биатлону

28 июля в Дёмино (Ярославская область) состоялись отборочные соревнования к Чемпионату мира по летнему биатлону.
Лучшей в женском масс-старте стала Тамара Дербушева (Воронина), представляющая Свердловскую область. Она показала время — 37:03.4 (2). Серебряную награду завоевала Наталья Гербулова из Красноярского края, +20.0 (4). Карина Бахтина из Башкортостана показала третий результат, +21.5 (3). Всего в гонке участвовало 15 спортсменок.
Итоговый результат масс-старта юниорок выглядит следующим образом.
1. Ксения Довгая (ХМАО-Югра) – 27:10.5 (2)
3. Алена Мохова (Красноярский край) +1:23.4 (3)
3. Виктория Петрова (Санкт-Петербург) +1:50.0 (3)
В рамках первенства России юниорки также бежали масс-старт. Победу одержала Алёна Мохова из Красноярского края с результатом в 28.33.9 (3). Виктория Петрова из Санкт-Петербурга финишировала второй, +26.6 (3). Другая представительница Санкт-Петербурга Анна Старовойтова показала третье время, +40.2 (4).
- 28 июля 2021
-
13:46
- 25 июля 2021
-
23:23
-
18:46
- 23 июля 2021
-
21:38
-
19:59
- 22 июля 2021
-
00:48
- 21 июля 2021
-
10:46
- 20 июля 2021
-
16:42
- 19 июля 2021
-
17:44
-
10:24
- 17 июля 2021
-
23:42
-
12:21
-
09:48
-
09:16
- 15 июля 2021
-
00:23
- 14 июля 2021
-
01:09
- 13 июля 2021
-
22:22
-
10:16
- 12 июля 2021
-
17:57
-
17:41
-
08:10
- 11 июля 2021
-
22:15
-
22:07
-
15:57
-
15:18
-
15:14
- 9 июля 2021
-
17:35
-
08:37
-
08:11
-
08:07
- 8 июля 2021
-
16:15
-
10:30
-
09:46
-
08:10
-
08:02