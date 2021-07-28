Дербушева (Воронина) победила в масс-старте на чемпионате России по летнему биатлону

28 июля в Дёмино (Ярославская область) состоялись отборочные соревнования к Чемпионату мира по летнему биатлону.

Лучшей в женском масс-старте стала Тамара Дербушева (Воронина), представляющая Свердловскую область. Она показала время — 37:03.4 (2). Серебряную награду завоевала Наталья Гербулова из Красноярского края, +20.0 (4). Карина Бахтина из Башкортостана показала третий результат, +21.5 (3). Всего в гонке участвовало 15 спортсменок.



Итоговый результат масс-старта юниорок выглядит следующим образом.



1. Ксения Довгая (ХМАО-Югра) – 27:10.5 (2)

3. Алена Мохова (Красноярский край) +1:23.4 (3)

3. Виктория Петрова (Санкт-Петербург) +1:50.0 (3)



В рамках первенства России юниорки также бежали масс-старт. Победу одержала Алёна Мохова из Красноярского края с результатом в 28.33.9 (3). Виктория Петрова из Санкт-Петербурга финишировала второй, +26.6 (3). Другая представительница Санкт-Петербурга Анна Старовойтова показала третье время, +40.2 (4).