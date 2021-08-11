Тренер Людмила Панова сообщила, что биатлонистка Маргарита Васильева включена в резервный состав сборной России, что позволит спортсменке принять участие в отборе в команду на зимние международные старты.
На летнем чемпионате России Васильева сумела попасть в тройку призёров в спринте и квалифицироваться на летний чемпионат мира, который пройдет в Нове-Место (Чехия) с 24 по 26 августа.
«Она продолжает готовиться к летнему чемпионату мира. Возможно, благодаря включению в резервный состав зимой её допустят к отборам», — приводит слова Пановой ТАСС.
В марте Васильева возобновила карьеру после полуторагодичного отстранения за нарушение антидопинговых правил. Включение в резервный состав национальной команды должно позволить ей получать дополнительные средства из Центра спортивной подготовки сборных команд России. Ранее биатлонистка получала 25 тыс. рублей в месяц.
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