Касперович исключён из тренерского состава сборной России

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал изменения в составах сборных на сезон-2021/22.
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович больше не будет тренировать команду, сообщается на сайте СБР. Ранее Касперович был включён в утверждённый министерством спорта России список кандидатов в сборную страны по биатлону. Специалист объяснил это тем, что в списке он значится как личный тренер Александра Логинова.
Напомним, Александр Касперович, подписавший летом 2020 года контракт со сборной Болгарии, в июне этого года был включен в список кандидатов в сборные команды России по биатлону на новый сезон.
В настоящее время к следующему сезону Александр Логинов вместе с Кириллом Бажиным, Евгением Гараничевым, Александром Поварницыным, Семёном Сучиловым, Денисом Таштимеровым, Василием Томшиным и Максимом Цветковым готовятся под руководством Сергея Башкирова.
- 12 августа 2021
-
12:31
-
10:58
- 11 августа 2021
-
20:39
-
18:43
- 10 августа 2021
-
23:39
- 8 августа 2021
-
16:13
- 2 августа 2021
-
23:44
- 30 июля 2021
-
12:56
- 28 июля 2021
-
21:53
-
13:46
- 25 июля 2021
-
23:23
-
18:46
- 23 июля 2021
-
21:38
-
19:59
- 22 июля 2021
-
00:48
- 21 июля 2021
-
10:46
- 20 июля 2021
-
16:42
- 19 июля 2021
-
17:44
-
10:24
- 17 июля 2021
-
23:42
-
12:21
-
09:48
-
09:16
- 15 июля 2021
-
00:23
- 14 июля 2021
-
01:09
- 13 июля 2021
-
22:22
-
10:16
- 12 июля 2021
-
17:57
-
17:41
-
08:10
- 11 июля 2021
-
22:15
-
22:07
-
15:57
-
15:18
-
15:14