Касперович исключён из тренерского состава сборной России

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал изменения в составах сборных на сезон-2021/22.

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович больше не будет тренировать команду, сообщается на сайте СБР. Ранее Касперович был включён в утверждённый министерством спорта России список кандидатов в сборную страны по биатлону. Специалист объяснил это тем, что в списке он значится как личный тренер Александра Логинова.

Напомним, Александр Касперович, подписавший летом 2020 года контракт со сборной Болгарии, в июне этого года был включен в список кандидатов в сборные команды России по биатлону на новый сезон.

В настоящее время к следующему сезону Александр Логинов вместе с Кириллом Бажиным, Евгением Гараничевым, Александром Поварницыным, Семёном Сучиловым, Денисом Таштимеровым, Василием Томшиным и Максимом Цветковым готовятся под руководством Сергея Башкирова.