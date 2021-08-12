Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Касперович исключён из тренерского состава сборной России

Касперович исключён из тренерского состава сборной России
Комментарии

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал изменения в составах сборных на сезон-2021/22.

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович больше не будет тренировать команду, сообщается на сайте СБР. Ранее Касперович был включён в утверждённый министерством спорта России список кандидатов в сборную страны по биатлону. Специалист объяснил это тем, что в списке он значится как личный тренер Александра Логинова.

Напомним, Александр Касперович, подписавший летом 2020 года контракт со сборной Болгарии, в июне этого года был включен в список кандидатов в сборные команды России по биатлону на новый сезон.

В настоящее время к следующему сезону Александр Логинов вместе с Кириллом Бажиным, Евгением Гараничевым, Александром Поварницыным, Семёном Сучиловым, Денисом Таштимеровым, Василием Томшиным и Максимом Цветковым готовятся под руководством Сергея Башкирова.

Новость по теме
Касперович, работающий со сборной Болгарии, объяснил включение в состав сборной России
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021