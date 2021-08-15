«Добро пожаловать в львиную стаю». Яков Фак – о рождении третьего ребёнка
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Словенский биатлонист Яков Фак в третий раз стал отцом. О радостной новости спортсмен трогательно сообщил в «Инстаграме». Фак с женой уже воспитывают пятилетнюю дочку Милу и двухлетнюю Люцию.
Публикация доступна в «инстаграме» Якова Фака.
«Иногда вы получаете подарки на день рождения с небольшим опозданием, но они остаются с вами навсегда. Добро пожаловать в львиную стаю», — прокомментировал произошедшее Фак.
34-летний Фак – обладатель серебряной медали Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане, двукратный чемпион мира и серебряный призёр 2012 года. По итогам сезона-2020/2021 Фак занял 11-ю строчку в Кубке мира, набрав 693 очка. По ходу сезона он единожды смог подняться на пьедестал почёта, став третьим в масс-старте Антхольца (Италия).
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