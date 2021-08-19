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Куклина – о подготовке к сезону: объёмы сильно упали, посмотрим, чем это обернётся зимой

Куклина – о подготовке к сезону: объёмы сильно упали, посмотрим, чем это обернётся зимой
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Российская биатлонистка Лариса Куклина поделилась впечатлениями от подготовки к олимпийском у сезону-2020/2021 в группе старшего тренера сборной России Михаила Шашилова. В эту группу также вошли Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова и Виктория Сливко.

«В прошлом сезоне мы проделали просто колоссально большую работу. Я была на самоподготовке. Сейчас вся подготовка очень легко даётся. Объёмы значительно упали по сравнению с подготовительным периодом прошлого года. Посмотрим, чем это обернётся в зимнем сезоне, но, надеюсь, что как раз это именно то, что делают многие спортсмены: именно в олимпийский цикл сбавляют нагрузку», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

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