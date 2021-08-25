Анастасия Гореева — о ЧМ по летнему биатлону: приехали сюда отдохнуть

Россиянка Анастасия Гореева рассказала о задачах на чемпионат мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия). 21-летняя спортсменка, уже выступавшая на Кубке мира, заявлена в юниорскую команду и завтра, 26 августа, начнёт соревнования с суперспинта.
«Михаил Шашилов сказал: «Езжайте, отдохните, насладитесь атмосферой». Но вот завершилась официальная тренировка, и у меня до сих пор нет ощущения того, что завтра соревнования, скорее просто рабочие ощущения. Вообще, по плану, у нас сейчас межсборье и поэтому мы приехали сюда отдохнуть.
Почему хотела продолжить тренировку? Не успела проехать спринтерский круг, он побольше и подлиннее, всё остальное сделала.
Что скажу про круг 1500 метров, где пройдут суперспринты? Там два подъёма, но круг достаточно равнинный и после тюменских подъёмов кажется лёгким, поэтому завтра нужно будет точно стрелять, отыграть ходом на таком рельефе не получится. С другой стороны, на суперспринте укороченный штрафной круг и, учитывая ветер, завтра многие будут неточны на рубеже, тем более что это первый старт в сезоне. Ажиотаж всё равно будет иметь место, по моему мнению», — приводит слова Гореевой сайт «Матч ТВ».
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