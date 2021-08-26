Чемпионка России по биатлону Ушкина дебютирует в составе сборной Румынии на летнем ЧМ

Чемпионка России Наталья Ушкина дебютирует в составе сборной Румынии на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия). Об этом спортсменка сообщила в своём «инстаграме».

«Сториз» доступна в «инстаграме» Натальи Ушкиной.

Переход Ушкиной в сборную Румынии был утвержден в начале июня 2021 года. Спортивное гражданство сменил еще один российский биатлонист — Дмитрий Шамаев, но он участвовать в чемпионате мира не будет.

Ушкиной 24 года, в апреле она завоевала три медали на чемпионате России и стала чемпионкой в гонке преследования, допустив лишь один промах.

Отметим, также в апреле 2021 года российская спортсменка заявила, что будет выступать на всех предстоящих соревнованиях за сборную Румынии.

Чемпионат мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия) пройдет с 26 по 29 августа.