Чемпионка России по биатлону Ушкина дебютирует в составе сборной Румынии на летнем ЧМ

Чемпионка России Наталья Ушкина дебютирует в составе сборной Румынии на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия). Об этом спортсменка сообщила в своём «инстаграме».
«Сториз» доступна в «инстаграме» Натальи Ушкиной.
Переход Ушкиной в сборную Румынии был утвержден в начале июня 2021 года. Спортивное гражданство сменил еще один российский биатлонист — Дмитрий Шамаев, но он участвовать в чемпионате мира не будет.
Ушкиной 24 года, в апреле она завоевала три медали на чемпионате России и стала чемпионкой в гонке преследования, допустив лишь один промах.
Отметим, также в апреле 2021 года российская спортсменка заявила, что будет выступать на всех предстоящих соревнованиях за сборную Румынии.
Чемпионат мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия) пройдет с 26 по 29 августа.
- 26 августа 2021
-
11:53
-
09:27
- 25 августа 2021
-
23:48
-
23:13
-
19:36
-
17:52
-
17:20
-
16:18
-
15:40
-
12:56
-
10:14
- 24 августа 2021
-
21:55
-
09:38
- 22 августа 2021
-
16:55
-
13:46
-
11:31
-
10:42
- 20 августа 2021
-
09:16
- 19 августа 2021
-
22:29
-
21:04
- 18 августа 2021
-
23:47
-
21:53
-
13:29
- 17 августа 2021
-
11:26
- 16 августа 2021
-
13:40
- 15 августа 2021
-
18:44
-
16:41
-
00:54
- 12 августа 2021
-
19:22
-
14:27
-
12:31
-
10:58
- 11 августа 2021
-
20:39
-
18:43
- 10 августа 2021
-
23:39