Чемпионка мира среди юниоров Гореева объяснила, почему допустила промахи в суперспринте

Россиянка Анастасия Гореева, комментируя победу в суперспринте среди юниорок на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место, рассказала о двух падениях на трассе гонки.

«Да, немножко подустала. Всё-таки суперспринт — динамичная гонка. Не удалось отдохнуть после квалификации. Старт был уже через час после финиша. Усталость даёт о себе знать.

Мне сложно было стрелять лёжа, потому что при падении повредила левый локоть. Возможно, из-за этого я сделала промахи. Ещё не удалось поговорить и обсудить это с тренером.

Я упала вчера на официальной тренировке и сегодня упала в том же месте точно так же — на пристрелке перед финалом. Немного поцарапала левый локоть, но больше ушибла его. Больше ничего не беспокоит.

Завтра у нас не будет гонок, ещё у меня день рождения, поэтому настроение и силы в полном порядке», — приводит слова Гореевой «Матч ТВ».