Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Ярослав Костюков завоевал серебро чемпионата мира по летнему биатлону в суперспринте

Ярослав Костюков завоевал серебро чемпионата мира по летнему биатлону в суперспринте
Комментарии

На чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия) определились победитель и призёры в мужском суперспринте. Выиграл гонку представитель Румынии Георге Бута, не допустивший ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Серебряным призёром стал россиянин Ярослав Костюков, третьим — бельгиец Флоран Клод. Оба допустила по два промаха.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Нове-Место, Чехия
Суперспринт. Мужчины

1. Георге Бута (Румыния) – 19.36,5 (0).
2. Ярослав Костюков (Россия) – отставание 11,0 (2).
3. Флоран Клод (Бельгия) +15,7 (2)…
6. Роман Сурнев (Россия) +30,9 (4)…
16. Александр Бабчин (Россия) +1.05,0 (3)...
19. Иван Колотов (Россия) +1.18,0 (4)...
22. Дмитрий Абашев (Россия) +1.27,7 (5)…
25. Александр Бектуганов (Россия) +1.46,8 (5).

Чего ждать от России на чемпионате мира по летнему биатлону? Медалей от женщин! Чего ждать от России на чемпионате мира по летнему биатлону? Медалей от женщин!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021