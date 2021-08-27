Ярослав Костюков завоевал серебро чемпионата мира по летнему биатлону в суперспринте
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На чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия) определились победитель и призёры в мужском суперспринте. Выиграл гонку представитель Румынии Георге Бута, не допустивший ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.
Серебряным призёром стал россиянин Ярослав Костюков, третьим — бельгиец Флоран Клод. Оба допустила по два промаха.
Летний биатлон. Чемпионат мира. Нове-Место, Чехия
Суперспринт. Мужчины
1. Георге Бута (Румыния) – 19.36,5 (0).
2. Ярослав Костюков (Россия) – отставание 11,0 (2).
3. Флоран Клод (Бельгия) +15,7 (2)…
6. Роман Сурнев (Россия) +30,9 (4)…
16. Александр Бабчин (Россия) +1.05,0 (3)...
19. Иван Колотов (Россия) +1.18,0 (4)...
22. Дмитрий Абашев (Россия) +1.27,7 (5)…
25. Александр Бектуганов (Россия) +1.46,8 (5).
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